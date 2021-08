Milan, rinforzo dalla B per la trequarti: incontro col Ds

Idea Junior Messias per il ruolo di trequartista. Il Milan e il Crotone si incontreranno martedì: la valutazione del calciatore è di circa 10 milioni di euro. Chissà che non l’operazione non venga inserito anche qualche giovane

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, il Milan non ha ancora acquistato il tanto atteso trequartista. Sono mesi che si susseguono nomi e profili più svariati ma Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno ancora lanciato l’assalto decisivo.

In casa rossonera sembra, però, esserci molta serenità, come dimostrano le parole di ieri in conferenza stampa di Stefano Pioli, alla vigilia del match contro la Sampdoria. Il mister ha detto con convinzione di avere tra le mani una squadra più forte tra le mani, rispetto all’anno scorso, e sembra poter fare a meno del ‘famoso’ trequartista. Il Milan d’altronde, nell’ultimo periodo, ha dimostrato una fluidità di manovra che va al di là degli interpreti, con ruoli prestabiliti.

Idea Messias

Ci sarà dunque da attendere per capire se il Milan riuscirà a mettere davvero le mani su un nuovo giocatore, capace di aggiungere qualità sulla trequarti. Un nome nuovo, lanciato nelle ultime ore, da Sky Sport, è quello di Junior Messias. L’attaccante è reduce da una stagione personale importante, in Serie A, con nove gol e quattro assist. E’ evidente che la Serie B sia un campionato che gli stia stretto.

Il Milan ha avuto dei contatti con il suo entourage, che ha proposto il calciatore. Linea questa confermata da Alessandro Jacobone, che sottolinea, inoltre, come martedì dovrebbe tenersi un incontro tra il Ds del Crotone, Ursino e Paolo Maldini.

Un incontro che potrebbe avere come piatto principale Junior Messias e come contorno alcuni giovani che potrebbero interessare al club calabrese. La caccia al trequartista continua, ora sull’altalena dei nomi è finito Messias. Non ci resta che attendere, ancora qualche giorno, per capire se sarà davvero quello giusto.