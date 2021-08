Calciomercato Milan, nuovo colpo dal Lille: si riaccende l’interesse!

La rete satellitare SPORT TV parla di un interesse dei rossoneri nei confronti del centrocampista dei campioni di Francia.

Mancano ormai pochi giorni alla fine del mercato e il Milan rimane sempre attivissimo sui vari fronti. La società rossonera ha chiuso quasi tutte le operazioni che si era prefissata e ora aspetta di portare a termine gli ultimi colpi. A Maldini è poi affidato anche il compito di risolvere le situazione legate ai vari esuberi in rosa, tra cui c’è sicuramente Andrea Conti.

Intanto continuano a rimbalzare nomi in chiave Milan. Torna infatti ad essere accostato al Diavolo un altro giocatore della Ligue 1. Ciò dimostra come il mercato francese attiri e non poco la dirigenza rossonera. La notizia arriva dal Portogallo e parla di un centrocampista del Lille, l’anno scorso assoluto protagonista nella vittoria del titolo nazionale con la squadra di Galtier.

Interesse per Renato Sanches

La rete satellitare portoghese ‘SPORT TV’ ha parlato dell’interesse del Milan per un altro portoghese. Si tratta del centrocampista del Lille Renato Sanches. Si tratta di una notizia tutta da verificare ovviamente, anche e soprattutto per il fatto che attualmente l’ex Bayern è infortunato. Il classe 1997 è infatti alle prese con una lesione al menisco del ginocchio destro e sarà indisponibile per circa un mese e mezzo.

Per quanto riguarda il centrocampo il Milan è ai dettagli con Bakayoko, motivo per il quale appare difficile pensare che il Diavolo possa puntare anche Sanches in questa sessione di mercato. Più probabile pensare che la dirigenza stia iniziando a cautelarsi nell’eventualità che non si trovasse un accordo per il prolungamento del contratto di Franck Kessie. Il portoghese rappresenta un profilo di primo livello e questa ipotesi appare la più credibile, sempre che dal Portogallo non si sbaglino.