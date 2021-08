Milan, due talenti vanno altrove: Spezia e Leverkusen in chiusura

Attraverso il proprio profilo Twitter, Sportitalia annuncia che i talenti seguiti dai rossoneri hanno trovato l’accordo con i due club.

Il Milan ha centrato molti degli obiettivi di mercato che si era prefissato. In questa sessione estiva il lavoro della dirigenza rossonera è stato quasi impeccabile. E non sembra finita qui perché in questi ultimi giorni ci si aspetta ancora qualcosa sul fronte acquisti. Ovviamente per mettere a segno alcuni colpi, il Diavolo ha dovuto abbandonare alcune piste, che sono state percorse da altri top club.

Nelle ultime ore infatti alcuni obiettivi di Maldini e Massara stanno per accasarsi altrove. Nei mesi iniziali del mercato i rossoneri avevano messo nel mirino diversi profili senza poi aver affondato il colpo. Due di questi provengono come al solito dalla Ligue 1.

Sfumano Antiste e Amine Adli

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il vecchio obiettivo dei rossoneri, Amine Adli, ha trovato un accordo con il Bayer Leverkusen ed è pronto a lasciare il Tolosa per andare a giocare in Bundesliga. Il Milan lo ha seguito nei primi mesi di mercato, mentre in queste ore è forte sul suo omonimo, che gioca invece nel Bordeaux. Il giocatore è in scadenza nel 2022 e il presidente Comolli spinge per cederlo in questa sessione e non perderlo a zero.

⚠️ Colpo di prospettiva dello #Spezia, che acquista dal #Tolosa il promettente attaccante Janis Antiste, che piaceva molto anche al #Milan. A propósito di #Tolosa, va via anche Amine #Adli, che ha trovato un accordo con il #BayerLeverkusen#Sportitaliamercato — Sportitalia (@tvdellosport) August 25, 2021

Nello stesso tweet Sportitalia annuncia che il Tolosa ha ceduto in Italia un altro pupillo di Maldini, il giovane attaccante Janis Antiste. Il classe 2002 è infatti un nuovo giocatore dello Spezia di Thiago Motta, che si assicura quindi un grande talento in prospettiva. Il mercato francese si conferma il più battuto non soltanto dal Diavolo ma da molti club di Serie A.