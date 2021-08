Sportmediaset – Milan, l’alternativa a Corona arriva dalla Francia

Sportmediaset ha fatto il punto sul mercato del Milan. Per la trequarti si è riscaldato un nome importante: da risolvere il nodo ingaggio

Come di consueto, Sportmediaset, in onda su Italia 1, ha appena fatto il punto sul mercato del Milan. Domani dovrebbe essere il giorno per la fumata bianca sull’affare Bakayoko. I rossoneri sono ai dettagli finali con il Chelsea, grazie al buon incontro che ha avuto luogo ieri pomeriggio con gli agenti del calciatore francese, Busiello e Branca.

Manca da risolvere la questione relativa al nuovo trequartista. Il Milan sta lavorando sodo per Jesus Corona, il messicano in forza al Porto e con contratto in scadenza nel 2022. Maldini e Massara stanno forzando la mano con i portoghesi pur di limare il costo del cartellino del giocatore. Il Porto lo valuta 20 milioni di euro, il Milan non vuole spingersi oltre i 10 milioni più qualche eventuale bonus.

Corona rappresenta un buon profilo: classe, esperienza e tanta velocità al servizio. Il giocatore, secondo Sportmediaset sta spingendo tanto per vestire la maglia rossonera.

Ma data la distanza, il Milan continua a tenere calda un’altra pista molto interessante che porta direttamente in Francia. È un nome già conosciuto ed è in uscita dal Paris Saint Germain.

Leggi anche:

Milan, Sarabia alternativa a Corona: si lavora al prestito

Il giornalista Claudio Raimondi ha rivelato che il Milan, se l’affare per Corona dovesse raffreddarsi, punta ad acquisire Pablo Sarabia dal Paris Saint Germain. Il trequartista spagnolo rappresenta un ottimo profilo, anche lui con classe ed esperienza. I parigini hanno la forte necessità di sfoltire la rosa dopo la campagna acquisti faraonica e sono diversi i nomi in uscita.

Sarabia rientra tra questi e il Milan lo acquisirebbe soltanto attraverso la formula del prestito dato che il contratto del giocatore con il PSG è in scadenza nel 2024. Probabilmente, i parigini sarebbero ben disposti ad aprire a tale formula. Rimarrebbe soltanto da sciogliere il nodo relativo all’alto ingaggio del giocatore: 4,5 milioni di euro.

Ecco perchè, nel caso di cessione di Samu Castillejo (al Getafe), il Milan virerebbe concretamente su Junior Messias del Crotone. La vendita dello spagnolo potrebbe far guadagnare ai rossoneri una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Somma che il club rossonero potrebbe subito reinvestire sul mercato in entrata.