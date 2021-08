Milan, Pellegri in sede per la firma

Pietro Pellegri sarà a breve ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante è in sede per la firma del contratto

Manca ormai pochissimo per l’ufficialità. Pietro Pellegri è da pochi minuti arrivato a Casa Milan per sligare nero su bianco il suo nuovo contratto in rossonero. A riportarlo è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. L’attaccante ormai ex Monaco, dopo aver svolto nella giornata di ieri visite mediche e ottenuto l’idoneità sportiva, è pronto ad iniziare una nuova avventura per riscattare gli ultimi tre anni sfortunati.

Ha scelto il numero 64 e servirà a Stefano Pioli come terza scelta in attacco. Una punta giovane che può ereditare in futuro un posto da protagonista da attaccanti come Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Pellegri arriva al Milan attraverso la formula del prestito oneroso di 1 milione di euro e un diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. A questi si aggiunge 1 milioni di bonus legato ad obiettivi e gol. Il Monaco avrà diritto al 15% della vendita futura del classe 2001.

Adesso, si attende soltanto il comunicato ufficiale da parte dell’AC Milan per scoprire i dettagli del contratto che legherà il giocatore ai colori rossoneri.