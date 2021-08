Milan, via libera al prestito di Pobega: le ultime

Tommaso Pobega potrebbe già oggi lasciare il Milan. Per lui si prospetta un nuovo prestito per una stagione.

Nonostante un ottimo precampionato estivo, Tommaso Pobega è destinato a lasciare il Milan nelle prossime ore. Una decisione che in realtà era nell’aria da tempo, visto che il club rossonero aveva già fatto intendere di volerlo mandare ancora una volta a giocare altrove con più libertà.

Pobega lo scorso anno si è ben contraddistinto con la maglia dello Spezia. Una stagione da protagonista, che lo ha portato anche ad indossare la maglia da titolare della Nazionale Under-21 azzurra durante gli ultimi Europei di categoria.

Il Milan non punterà su di lui. L’arrivo ormai imminente di Tiemoué Bakayoko, considerato più pronto a certi livelli, chiude ogni spazio all’utilizzo di Pobega in prima squadra. Secondo quanto scrive Tuttosport già oggi il classe ’99 potrebbe avere il via libera per partire in prestito.

A questo punto appare tutto fatto per il nuovo trasferimento di Pobega. Il centrocampista friulano passerà a breve al Torino con la formula del prestito secco. Il Milan non intende perdere il 22enne e dunque non dovrebbe inserire alcuna clausola per il riscatto definitivo.

Il Toro è la società che maggiormente ha voluto e preteso le qualità di Pobega. Sul calciatore si sono mossi di recente altri club italiani, come Atalanta, Fiorentina e lo stesso Spezia. Ma alla fine la decisione sembra essere virata definitivamente sull’approdo granata.

Sarà interessante vedere come Ivan Juric, neo tecnico del Torino, deciderà di utilizzare Pobega, vero e proprio jolly del centrocampo. Nel 3-4-2-1 granata il calciatore di proprietà Milan potrebbe sia svolgere il ruolo di mediano puro, come lo si è visto nel pre-campionato rossonero. Oppure avere maggiore libertà d’azione e agire da trequartista dietro alla punta, nella posizione occupata da Linetty in Torino-Atalanta di sabato scorso.