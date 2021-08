Calciomercato Milan, accordo con la Fiorentina: era un obiettivo di Maldini

Fabrizio Romano riporta che il terzino del Real potrebbe finire comunque in Serie A. Il club ha l’accordo con i Blancos per il prestito.

A una settimana dalla fine della sessione estiva del mercato, il Milan ha ormai messo apposto quasi tutti i reparti. Si aspetta la chiusura definitiva per Bakayoko e il probabile arrivo di un trequartista per poi chiudere ufficialmente il mercato in entrata. In uscita invece saluterà sicuramente Andrea Conti, ormai fuori dai giochi per il reparto difensivo.

Proprio la difesa è uno dei reparti che il Milan ha completato con l’arrivo di Florenzi. Prima che arrivasse il giallorosso però, il Diavolo aveva sondato diversi profili per la fascia destra. Tra questi, oltre al solito Dalot, c’era anche il venticinquenne esterno del Real Madrid, Alvaro Odriozola. Maldini aveva vagliato il suo nome, salvo poi decidere di virare sul romanista. Intanto però arriva la notizia che lo spagnolo potrebbe arrivare comunque in Italia.

Fiorentina, accordo col Real per Odriozola

Infatti, secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Real Madrid e Fiorentina hanno un accordo per il prestito di Odriozola fino a giugno 2022. I due club stanno però ancora aspettando che il calciatore spagnolo accetti il trasferimento in Toscana. Nell’aria filtra comunque ottimismo in merito alla chiusura dell’operazione.

Odriozola era stato seguito dal Milan prima che nel suo ruolo arrivasse a Milanello Alessandro Florenzi. La sensazione è che la dirigenza rossonera non fosse del tutto convinta del suo profilo. L’alternativa dei viola per la fascia destra è il turco Celik, fresco campione di Francia con il Lille