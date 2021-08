Dalla Francia – Milan, incontro con gli agenti di Faivre

Santi Aouna di Foot Mercato riferisce che i rossoneri stanno studiando l’operazione. Gli agenti del giocatore del Brest a Casa Milan.

Si tratta di una fase caldissima per il mercato del Milan. In quest’ultima settimana la dirigenza rossonera sta cercando di mettere a segno gli ultimi colpi per affidare a mister Pioli una rosa completa e pronta per affrontare al meglio la difficile stagione che sta per iniziare. Il reparto al centro dell’attenzione è attualmente il centrocampo.

In quella zona di campo Maldini vorrebbe inserire qualche innesto per non incontrare difficoltà nell’arco della stagione. Bakayoko, per il quale la trattativa col Chelsea dovrebbe essere ai dettagli, potrebbe non essere l’unico colpo in mediana. Dalla Francia continuano a rimbalzare infatti notizie e viene fatto un nome nuovo in chiave Milan.

Incontro con gli agenti di Faivre

“Romain Faivre è un’opzione studiata dal Milan in questo finale di mercato”, queste le parole di Santi Aouna di Foot Mercato. I dirigenti rossoneri avrebbero puntato il centrocampista del Brest per rinforzare la mediana di Pioli. Secondo quanto riferito ancora dal giornalista francese, nelle ultime ore ci sarebbe stato un incontro a Casa Milan con gli agenti del calciatore.

🚨Info : Romain Faivre 🇫🇷 est une option étudiée par le #Milan en cette fin de mercato. – Une rencontre a eu lieu à #Milan avec l’un de ses représentants.https://t.co/93BdJhP1np — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 25, 2021

Faivre, il talento lanciato da Henry

Faivre fa parte di quella colonia giovani di prospettiva che Thierry Henry voleva lanciare quando arrivò sulla panchina del Monaco. L’avventura del mito dell’Arsenal sulla panchina monegasca non durò molto e Faivre si trasferì al Brest. Su Faivre c’è comunque concorrenza dalla Germania. Il ventritreenne è seguito infatti anche dal Borussia Monchengladbach. Si apre quindi una nuova pista per il mercato del Milan. Vedremo in queste ore se Maldini è intenzionato a percorrerla e ad arrivare alla chiusura.