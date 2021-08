Conferme dalla Francia: Adli ha dato l’ok al Milan

Secondo quanto riferito dal giornalista di Foot Mercato, Santi Aouna, il centrocampista del Bordeaux ha dato l’ok al trasferimento.

A una settimana esatta dalla fine del mercato il Milan continua a lavorare sulle ultime piste. L’idea della dirigenza è quella di mettere a segno un paio di colpi per consegnare a Stefano Pioli una rosa completa e all’altezza delle aspettative per le tre competizioni da giocare. Oggi è arrivata l’ufficialità di Pellegri e a ore si aspetta la chiusura di Bakayoko per il centrocampo.

Proprio in questo reparto i rossoneri stanno cercando ulteriori garanzie. Franck Kessie è attualmente infortunato e a questo vanno aggiunte le difficoltà per il suo rinnovo e la probabile presenza in Coppa d’Africa a gennaio. Ecco perché la dirigenza vorrebbe cautelarsi meglio possibile in questa zona del campo.

Leggi anche:

Adli ha dato l’ok

Dalla Francia intanto arriva un’ulteriore conferma per quanto riguarda il possibile buon esito della trattativa per Yacine Adli. Il giocatore vuole trasferirsi in Italia e ha dato l’ok per unirsi al club rossonero. Lo riferisce il giornalista di Foot Mercato, Santi Aouna, attraverso il suo profilo. La trattativa sta vivendo in queste ore la sua fase decisiva.

🚨Update : Yacine Adli 🇫🇷🇩🇿 – #Milan : Négos toujours en cours entre les deux clubs. Le joueur a déjà donné son ok pour rejoindre le club italien. Adam Ounas 🇩🇿 – #OM: Négos toujours en cours entre les deux clubs pour un pret avec option d’achat. Le joueur ne veut que l’#OM. pic.twitter.com/tKJTu8jVfj — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 25, 2021

Nel primo pomeriggio gli agenti del centrocampista francese erano a Casa Milan per provare a capire la fattibilità dell’operazione. Il Bordeaux chiede una cifra intorno ai 15 milioni ma Maldini vorrebbe provare ad abbassare leggermente le pretese. L’operazione Adli, come ha specificato anche ieri Di Marzio a Calciomercato – L’originale, è staccate dalle altre trattativa.