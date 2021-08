Milan: domani arriva il centrocampista, poi assalto agli ultimi due colpi

Domani è la giornata dello sbarco a Milano del centrocampista. Poi Maldini e Massara si dedicheranno agli ultimi due colpi in entrata del mercato estivo

Nella sua edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato in entrata del Milan. Domani, secondo la rosea, sarà il giorno dell’arrivo, o ritorno, a Milano di Tiemouè Bakayoko. I rossoneri e il Chelsea sono ormai ai dettagli finali dell’affare, con i blues che sembrano intenzionati a limare quella richiesta di 20 milioni di euro iniziale per il diritto di riscatto.

Più sarà bassa la cifra pattuita tra i due club, più saranno le possibilità che Tiemouè rimanga al Milan per diverse stagioni. Con Bakayoko a Milanello, Stefano Pioli avrà a disposizione una batteria di centrocampisti molto competitiva, ma non è finita qui perché Maldini e Massara vogliono mettere a segno altri due colpi entro la fine del mercato estivo.

C’è la volontà di regalare al tecnico ex Fiorentina un altro centrocampista, e poi immancabilmente dovrà arrivare il fatidico trequartista. I nomi per ricoprire i due ruoli sono stati individuati da diverso tempo. Adesso serve trattare forte per portare a termine la campagna acquisti. I nomi sono quelli di Yacine Adli del Bordeaux e di Jesus Corona del Porto. Il Milan è pronto a spendere 20 milioni di euro per mettere a segno i due colpi e chiudere con undici nuovi acquisti la sessione estiva e cruciale di calciomercato.

Leggi anche:

Adli e Corona, i nomi per completare la rosa: i dettagli sulle trattative

La Gazzetta dello Sport sposta il focus sull’affare Yacine Adli. L’incontro andato in scena ieri a Casa Milan, tra Maldini e Massara e gli agenti del calciatore francese ha avuto esito positivo, ma manca l’accordo con il Bordeaux. Il Milan è pronto a mettere sul piatto 10 milioni di euro, il club francese spinge per ottenerne almeno 15 milioni. C’è la sensazione che nei prossimi giorni si potrà arrivare al compromesso, altrimenti il Milan è pronto a virare su Romain Faivre del Brest.

Ultimo tema, cruciale, è quello relativo all’innesto offensivo. Il tanto agognato trequartista con qualità anche da esterno. Il nome in pole, per cui Maldini e Massara stanno facendo salti mortali, è quello di Jesus Corona del Porto. Anche per il tecatito, il Milan è pronto a sborsare 10 milioni di euro. Tenendo in conto che il contratto del messicano scade nel 2022 l’offerta può essere ritenuta congrua. Ma anche in questo caso, il Porto sta complicando i piani del club rossonero, e anche del giocatore (desideroso di approdare al Milan), rimanendo fermo alla richiesta di 13 milioni di euro.

I lusitani spingono per avere quei 3 milioni in più in quanto dovranno girare il 40% del ricavato della cessione di Corona al Twente, club precedente del giocatore. Insomma, si lavora sodo per limare le spese: il Milan ha un tesoretto di 20 milioni di euro e non intende spenderne di più.