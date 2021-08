Faivre al Milan, il giocatore lancia un segnale sui social | FOTO

Il centrocampista è stato messo nel mirino dal Milan. Ieri incontro con gli agenti, e in serata il giocatore stesso ha lanciato un segnale importante sui social

Nella giornata di ieri una importante indiscrezione è arrivata direttamente dalla Francia. Il centrocampista Romain Faivre è finito sotto i radar rossoneri, con Maldini e Massara che hanno incontrato i suoi agenti ieri pomeriggio. Faivre è un centrocampista atipico, in grado di occupare sia i lati della metà campo che il ruolo di trequartista.

Un talento classe 1998 che il mitico Thierry Henry aveva provato a lanciare al Monaco. Dopo che il tecnico francese ha lasciato la società monegasca, Faivre si è trasferito al Brest e lì ha mostrato grande potenziale. Il Milan lo ha messo nel mirino come alternativa al possibile colpo Adli, che rimane comunque il primo obiettivo per il centrocampo rossonero.

Secondo il giornalista francese Santi Aouna, l’incontro andato in scena ieri tra la dirigenza milanista e gli agenti di Faivre ha avuto esito positivo. Il suo contratto con il Brest è in scadenza nel 2025, ma il club di Ligue 1 è disposto a cederlo per una cifra tra i 13 e i 15 milioni di euro. Insomma, pare che l’affare per portare il giovane a Milano ha buoni margini di riuscita, e nel frattempo il giocatore stesso ha già lanciato dei segnali importanti sui social.

Faivre su Instagram: “Tenetevi pronti”

Poche ore dopo la notizia dell’incontro tra il Milan e e i suoi agenti, Romain Faivre ha lanciato un particolare messaggio sul proprio account Instagram ufficiale. Il giocatore franco-algerino ha difatti pubblicato una sua foto con sotto la didascalia “Tenetevi pronti”. Sotto al post IG, già tantissimi tifosi rossoneri hanno lasciato diversi messaggi lasciando intendere la volontà di attendere il giocatore a Milano a vestire la maglia rossonera.

Ma siamo sicuri che la frase di Faivre è riferita effettivamente al suo trasferimento al Milan? Presto per dirlo, ma in breve tempo si potranno avere delle risposte, dato che mancano ormai solo cinque giorni alla fine del calciomercato. Ma leggendo i commenti dei tanti fan rossoneri, sembra che ci sia un apprezzamento generale su Romain. Vedere per credere ovviamente e a noi non resta che aspettare.