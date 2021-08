Milan, tocca al trequartista: il punto del giornalista

Il Milan punta all’acquisto di un nuovo trequartista. Tanti i nomi sul tavolo: ecco il punto di Carlo Pellegatti, da Messias a Faivre

Oggi il Milan ha presentato Pietro Pellegri. Con il giovane attaccante, proveniente dal Monaco, i rossoneri hanno completato il reparto offensivo.

Presto sarà la volta di Bakayoko, davvero ad un passo dal vestire il rossonero. C’è da attendere ancora, ma i segnali dati dal giocatore sui social non sembrano lasciare molti dubbi. Il francese sarà il quarto centrocampista a disposizione di Pioli, insieme a Franck Kessie, Ismael Bennacer, e Sandro Tonali.

Poi tutti i tifosi e lo stesso mister si augurano che Maldini e Massara riescano ad acquistare un giocatore che possa rafforzare la trequarti.

Il punto di Pellegatti

Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto sul mercato rossonero, legato ai rossoneri: “Per Jesus Corona, c’è ancora distanza tra domanda e offerta ma attenzione anche al Siviglia”.

Tra Messias e Faivre – “C’è ancora interesse e bisogna vedere com’è andato l’incontro con il Torino che sembra ci sia già stato. Faivre? L’ho visto giocare nel Monaco 2 qualche anno fa e l’aveva apprezzato, insieme a mio figlio, quando aveva 21 anni. E’ un giocatore interessante. Sinceramente, non credo che il Milan gli affidi il ruolo di Hakan Calhanoglu. E’ un buon giocatore, un eccellente riserva, da vedere”.

Adli pista vista – “Bordeaux e Brest chiedono la stessa cifra, circa 15 milioni di euro, mentre il Milan non vuole andare sembra i 9 milioni. A me interessa ancora Corona, perché mi interessa il trequartista e l’erede di Calhanoglu. Interessa a me, ma anche a Stefano Pioli che aspetta di saperlo”