Milan-Cagliari, Joao Pedro: “Vogliamo farli sudare”

Tutta la determinazione dell’attaccante dei sardi in vista della sfida di domenica a San Siro contro i rossoneri.

Si avvicina il match della seconda di campionato, l’esordio a San Siro contro il Cagliari. Nella corso della trasmissione “Il Cagliari in diretta” l’attaccante rossoblù Joao Pedro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radiolina in merito alla sfida di domenica a San Siro contro il Milan. Queste le sue parole: “Non sarà facile, sappiamo quanto loro siano cresciuti e i calciatori che hanno. L’anno scorso non si aspettavano un Cagliari così cattivo ma noi eravamo già preparati a giocarla così”.

Il brasiliano, autore di una doppietta all’esordio, ha poi aggiunto: “Vogliamo far sudare il Milan come ha fatto lo Spezia lunedì con noi”. Domenica i rossoneri hanno l’occasione per ottenere i primi tre punti in casa davanti ai propri tifosi e non potranno farsi scoraggiare dalla determinazione dei sardi.