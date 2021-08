Milan, calendario Champions League: subito il Liverpool, data e orario delle partite

Il calendario del Milan nella Champions League 2021 2022, si parte subito con il botto. Ecco le date delle partite

Finalmente è stato presentato il calendario della fase a gironi della Champions League 2021 2022. Il Milan debutterà subito con una delle partite più difficili: ad Anfield contro il Liverpool di Klopp, il prossimo 15 settembre. Dopodiché, i rossoneri affronteranno l’Atletico Madrid e infine il Porto. Poi, come di consueto, si parte con il girone di ritorno e quindi ancora Porto, Atletico Madrid e l’ultima contro il Liverpool, a San Siro, il 7 dicembre. I tifosi già sognano quella come la partita decisiva per una insperata qualificazione agli ottavi di finale della competizione, con un Giuseppe Meazza pieno pronto a spingere la squadra come nelle notti magiche di oltre dieci anni fa. Insomma, uno scenario difficile e suggestivo, ma che può concretizzarsi se il Milan affronterà al massimo delle sue possibilità queste partite di Champions. L’accesso alla fase successiva è durissima, ma non impossibile.

Milan, il calendario in Champions League

Quello del Milan è il girone B ed è davvero complicato. Inevitabile, considerando che i rossoneri partivano dalla quarta fascia. Pescare un gruppo complicato era una cosa quasi scontata, e infatti così è accaduto. I rossoneri sfideranno così subito il Liverpool e l’Atletico Madrid; in mezzo le due partite col Porto, e sono quelle e gare decisive se Stefano Pioli vuole provare ad accedere agli ottavi. I portoghesi sono una squadra all’altezza, fare bottino pieno significherebbe mettere un po’ di pressione alle altre due, che partono favorite per il primo e il secondo posto nel girone. Il Milan ha dalla sua la mente libera: i rossoneri, assenti dalla competizione da sette anni, partono dietro e sanno di essere inferiori sul piano tecnico. Ma il calcio è strano, e la Champions è la casa del nostro club. Tutto può succedere.

15 settembre: Liverpool-Milan, ore 21:00

28 settembre: Milan-Atletico Madrid, ore 21:00

19 ottobre: Porto-Milan, ore 21:00

3 novembre: Milan-Porto, ore 18:55

24 novembre: Atletico Madrid-Milan, ore 21:00

7 dicembre: Milan-Liverpool, ore 18:55