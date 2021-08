Sportmediaset – Milan, tutto su Faivre: è lui l’obiettivo per la trequarti

Bakayoko atteso a Milano, domani le visite mediche. Il primo nome per l’attacco diventa quello di Faivre: le ultime da Sportmediaset

Ultime ore della sessione estiva di calciomercato. Milan che vuole ancora essere protagonista per regalare a Pioli una rosa completa in tutti i reparti. E’ fatta per il ritorno in maglia rossonera di Tiemoue Bakayoko, che arriva dal Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni.

Un’operazione che fa felice i tifosi del Milan, che di Baka conservano un bel ricordo. Non finiscono qui però i colpi in entrata previsti dallo scatenato duo Maldini-Massara. I dirigenti rossoneri vogliono completare la rosa in tutti i reparti con giocatori di qualità, in particolar modo dopo il sorteggio di Champions League non proprio favorevole a Ibra e compagni, che dovranno vedersela con squadre del calibro di Atletico Madrid, Liverpool e Porto.

Ma noi siamo il Milan ed anche le nostre avversarie devono temerci. Per questo si cerca di portare a termine almeno altri due colpi in entrata che sappiano gestire la pressione e soprattutto pronti a giocare in varie competizioni importanti. In uscita invece è ufficiale l’approdo di Tommaso Pobega al Torino. Un’operazione tutta a favore del Milan, con il calciatore che tornerà a Milano a fine stagione. Questa mossa di mercato è collegata all’arrivo proprio di Bakayoko, per cui manca solo l’ufficialità.

Leggi anche:

Raimondi: “Milan, avanti tutta per Romain Faivre”

In collegamento dall’hotel Sheraton di Milano, per la trasmissione Sportmediaset è intervenuto il giornalista sportivo Claudio Raimondi, che ha parlato proprio delle ultime mosse previste nel mercato del Milan. Raimondi ha per prima cosa annunciato l’imminente arrivo di Bakayoko che già domani svolgerà le visite mediche. L’obiettivo di Pioli sarebbe quello di portarlo già in panchina contro il Cagliari e magari farlo entrare a partita in corso per dargli un po’ di minutaggio.

Per quanto riguarda la fase offensiva, sempre secondo Raimondi, non sono svaniti del tutto i contatti tra Milan e Porto per arrivare a Jesus Corona, ma c’è un ostacolo nella trattativa: il Porto dovrebbe riconoscere il 40% della vendita al Twente, ex squadra del messicano. Per questo il club portoghese non ha alcuna intenzione di abbassare le sue pretese e venire in contro alle richieste dei rossoneri.

“Salgono prepotentemente le quotazioni di Faivre del Brest, talento del Brest 23enne”, dice Raimondi. L’offerta del Milan al Brest è di 10 milioni di euro + 2 di bonus, oltre ad una piccola percentuale sulla possibile futura rivendita del giocatore. L’affare si può chiudere nel weekend, con il giovane talento francese che diventa dunque il primo nome sul taccuino di Maldini. Il calciatore, che in questo inizio di stagione ha già totalizzato 2 assist in 3 gare disputate, può giocare su tutto il fronte offensivo, sia sugli esterni che dietro la prima punta: ha tutte le caratteristiche, insomma, per far comodo a Stefano Pioli nello scacchiere rossonero.