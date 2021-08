ML – Bakayoko al Milan, visite mediche e firma: il programma completo

Arrivano conferme sullo sbarco imminente di Bakayoko a Milano, per la sua seconda avventura da calciatore rossonero.

L’ora dell’ennesimo colpo di mercato in entrata del Milan è giunta. Finalmente Tiemoué Bakayoko potrà definirsi nuovamente un calciatore rossonero, dopo l’ottima esperienza della stagione 2018-2019 con Rino Gattuso in panchina.

Accordo raggiunto da giorni con il Chelsea, che ha rinnovato il contratto di Bakayoko prima di dare via libera alla cessione in prestito con diritto di riscatto del mediano francese. Ormai è tutto pronto per il suo sbarco in Italia, che secondo le indiscrezioni di MilanLive.it avverrà già oggi.

In serata, intorno alle ore 19:30, Bakayoko dovrebbe sbarcare a Milano con un volo diretto da Londra. Il mediano classe ’94 passerà dunque la serata in città prima di diventare ufficialmente il nono colpo in entrata finalizzato da Paolo Maldini e Ricky Massara.

Domani sarà il giorno delle ufficialità. In mattinata Bakayoko svolgerà le consuete visite mediche di rito, presso la clinica convenzionata ‘La Madonnina’. Successivamente si recherà in sede CONI per ottenere l’idoneità sportiva, ultimo step prima delle firme.

Bakayoko dovrebbe così essere annunciato come nuovo centrocampista del Milan già nel pomeriggio di domenica. Non potrà ancora svolgere il suo primo allenamento con i compagni rossoneri, visto che domani sera Romagnoli e compagni saranno di scena a San Siro contro il Cagliari.

Difficile prevedere una convocazione immediata per Bakayoko, ma l’ex Napoli dovrebbe essere in tribuna a sostenere la sua nuova (vecchia) squadra. Avrà poi tutto il tempo di reintegrarsi durante la sosta per le nazionali ed essere a disposizione per Milan-Lazio del prossimo 12 settembre.