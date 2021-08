Faivre, il Milan vuole chiudere | Il punto sulla trattativa

Il Milan ha ormai deciso su chi puntare per rinforzare la trequarti. Negoziazioni in atto per un talento francese, Faivre del Brest. Trapela ottimismo sulla riuscita dell’operazione.

Il Milan ha deciso di puntare con decisione su Romain Faivre, fantasista 23enne che milita nel Brest. La trattativa è partita e il club rossonero spera di riuscire a concluderla positivamente.

Il talento francese è da tempo nel mirino di Geoffrey Moncada, che lo conosce bene dai tempi del Monaco. Il trasferimento al Brest è stato decisivo per fargli compiere il salto di qualità: 6 gol e 5 assist nelle 36 partite della scorsa stagione in Ligue 1. Adesso Paolo Maldini e Frederic Massara stanno cercando di portarlo a Milanello.

Calciomercato Milan, Faivre nuovo acquisto rossonero?

Oggi La Gazzetta dello Sport conferma che Faivre è in pole position per diventare il nuovo rinforzo del reparto offensivo del Milan. Il mancino francese può giocare in tutte le posizioni della trequarti nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Le negoziazioni sono in corso. L’offerta è di 10 milioni di euro più bonus, mentre il Brest chiede 15 milioni. I contatti tra le parti si sono intensificati.

Il fantasista ex Monaco ha già detto sì al trasferimento in maglia rossonera, ha grande voglia di mettersi alla prova in una squadra così importante. Oltre ad approdare in un campionato impegnativo come la Serie A, avrebbe anche la possibilità di giocare in Champions League. È molto stimolato all’idea di approdare presto a Milanello.

La giornata di oggi può essere molto importante per la trattativa. Il Milan vuole cercare di chiudere l’affare al più presto. Chiaramente il Brest cerca di ricavare il più possibile dalla cessione del proprio gioiello, il cui cartellino era stato pagato solamente 400 mila euro nel luglio del 2020. Il club francese può mettere a bilancio una notevole plusvalenza con questa operazione.

Il Milan, forte della volontà di Faivre, auspica di arrivare alla fumata bianca nelle prossime ore. Probabilmente la proposta andrà un po’ ritoccata, magari aumentando leggermente la parte fissa e/o mettendo qualche bonus ulteriore. Trapela abbastanza fiducia. Anche squadre della Bundesliga hanno messo nel mirino il giocatore, ma la sua preferenza è per la maglia rossonera.