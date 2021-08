Milan-Cagliari, tifosi in fermento: San Siro verso il tutto esaurito

A poco più di ventiquattro ore dall’inizio del match siamo vicini al tutto esaurito per la prima del Milan a San Siro.

Ormai è tutto pronto. Siamo vicini all’esordio all’esordio casalingo contro il Cagliari è l’attesa è febbricitante. Domani alle 20:45 il Milan ospita i sardi per la seconda di campionato e la voglia di tornare a incitare i propri beniamini è tanta per i tifosi. Fino a stamattina erano stati venduti oltre 30mila biglietti per la prima a San Siro di questo Milan e per il tutto esaurito bisognerà arrivare a circa 37mila tagliandi venduti.

E’ probabile che nelle prossime ore possa quindi registrarsi il sold out. Gli uomini di Pioli avranno finalmente una spinta in più dagli spalti, non che in questo periodo il Diavolo ne abbia risentito più di tanto. Vedremo se nella giornata di domani verranno occupati anche gli ultimi posti per assistere al match. Le possibilità che la cosa si verifichi sono alte, visto l’enorme desiderio dei tifosi di tornare a San Siro.