Semplici: “Mercato Milan importante. Fiducia in Radunovic”

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Milan. I sardi dovranno fare a meno del portiere Cragno. Le parole del tecnico

Sarà il Cagliari di Leonardo Semplici, l’avversario del Milan, domani a San Siro. Il tecnico dei sardi – intervenuto in conferenza stampa – ha presentato il match di domani: “Troviamo un avversario di grande valore – ammette Semplici – che ha svolto un mercato importante, costruita per certi obiettivi e che conta da anni sullo stesso staff tecnico. Metteremo in campo la nostra qualità e la voglia di fare risultato, consapevoli del nostro valore e fiduciosi di fare una bella gara”.

Non ci sarà Cragno tra i pali dei sardi – “Radunovic è un ragazzo di grande prospettiva – riporta il sito ufficiale del Cagliari -. Abbiamo fiducia e siamo convinti che possa far bene. Dispiace per Alessio, fermato da un problema muscolare, speriamo di poterlo recuperare dopo la sosta. Verrà con noi a Milano il giovane portiere Fusco; seguiamo con attenzione i ragazzi della Primavera, oltre a Cavuoti ci sono altri elementi che stiamo monitorando”.

Cagliari non ancora al top – “Siamo ancora un po’ in costruzione – afferma Semplici -, ma la condizione fisica è buona. Abbiamo lavorato tanto in questo mese di preparazione, siamo a buon punto; questa settimana ci siamo concentrati soprattutto sulla fase di non possesso perché spero di non rivedere più gli errori commessi lunedì contro lo Spezia. Si è lavorato in funzione della partita di domani”.

Questa la lista completa:

1 Aresti 2 Godin 8 Marin 10 Joao Pedro 14 Deiola 15 Altare 16 Strootman 17 Farias 18 Nandez 20 Pereiro 21 Oliva 22 Lykogiannis 23 Ceppitelli 25 Zappa 27 Grassi 29 Dalbert 30 Pavoletti 31 Radunovic 32 Ceter 34 Fusco 40 Walukiewicz 44 Carboni