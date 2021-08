Milan-Cagliari, i complimenti di Kessie: “Avanti così ragazzi!”

Il centrocampista ha voluto complimentarsi con i suoi compagni al termine del match e lo ha fatto con una storia su Instagram.

Il Milan si impone a valanga sul Cagliari e Franck Kessie esulta da casa. Il centrocampista ivoriano ha voluto mandare un messaggio per congratularsi con la squadra e lo ha fatto con una storia sul suo profilo Instagram: “Avanti così ragazzi!”. Kessie è stato al centro di tante discussioni in merito alla questione del rinnovo.

Leggi anche:

Attualmente le parti stanno ancora negoziando per l’eventuale prolungamento del contratto. Intanto però lui ha voluto dimostrare tutta la sua vicinanza ai compagni, che stanno facendo molto bene nonostante la sua assenza. Il rientro del centrocampista è previsto per il 12 settembre, al termine della sosta per le nazionali, quando il Diavolo ospiterà la Lazio di Sarri