Milan, proteste del Cagliari dopo il gol di Tonali: il motivo

Il motivo delle proteste dei giocatori del Cagliari in occasione della rete del vantaggio rossonero di Tonali.

Il Milan si è imposto nettamente stasera sul Cagliari, con un netto 4-1 già nei primi ’45 minuti. Eppure, nonostante il risultato non lasci spazio a repliche, non sono mancate le polemiche per via di un episodio sul gol che ha sbloccato il match. In occasione della rete di Tonali al minuto 12 i giocatori del Cagliari protestano con Serra.

Il motivo delle proteste è il fatto che i calciatori rossoneri non erano ad un metro di distanza dai sardi in barriera, come dovrebbe invece essere da regolamento. L’arbitro rimane comunque sulla sua decisione e non arriva nessun intervento del VAR.