Milan, Giroud: “San Siro, che emozione. Felice per i gol”

Il centravanti francese, autore di una doppietta, esprime tutto il suo entusiasmo dopo il grande esordio a San Siro.

Il Milan si impone per 4-1 sul Cagliari in questa prima a San Siro con i propri tifosi. Tutto si decide nel primo tempo. Ai microfoni di Dazn Olivier Giroud, autore di una doppietta, esprime tutta la sua felicità. Queste le sue parole “Sono orgoglioso di giocare per il Milan e a San Siro, è una grande emozione. sono felice per la prestazione della squadra perché abbiamo giocato fin dall’inizio il nostro calcio. Abbiamo creato tante occasioni, potevamo segnare di più i tifosi sono stati fantastici”.

Sulla maledizione del numero 9

“Ho sentito qualcosa su questa ‘maledizione’ ma io non sono superstizioso, da giovane guardavo Van Basten, Inzaghi e Papin indossare questo numero e per me è un grande orgoglio”.

Sul rigore

“Ero il primo rigorista, Theo il secondo. Io potevo lasciarglielo visto che avevo appena segnato , ma da attaccante volevo segnare ancora“