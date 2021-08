Milan-Cagliari, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi 29 agosto

Il Milan chiude il programma della 2.a giornata di Serie A contro il Cagliari a San Siro. Ecco dove vedere la partita in diretta tv e in streaming dalle 20.45

Il Milan ritrova il pubblico a San Siro dopo un anno e mezzo dalla chiusura degli stadi scaturita in seguito al primo lockdown per la pandemia. Era il 18 febbraio 2020 quando le tribune di San Siro si riempirono per l’ultima volta nel posticipo del lunedì vinto dal Milan sul Torino con gol di Rebic.

A inaugurare la riapertura di San Siro sarà il Cagliari, ultimo avversario affrontato in casa dal Milan nello scorso campionato a maggio. Indimenticabile a suo modo quel match terminato con un deludente 0-0, punteggio che mise seriamente in pericolo la qualificazione Champions del Milan costretto a vincere la domenica seguente a Bergamo contro l’Atalanta.

Verosimilmente sarà un’altra partita quella di stasera con il Milan che ha l’opportunità di issarsi in testa alla classifica a punteggio in attesa dei due big match di inizio settembre contro Lazio e Juventus, inframezzati dall’esordio in Champions a Liverpool. Pioli dovrebbe affidarsi allo stesso undici iniziale schierato lunedì scorso contro la Samp a Genova con Leao preferito a Rebic e Krunic a Bennacer. Semplici si affida a Strootman in mediana con Joao Pedro e Pavoletti in attacco.

Milan-Cagliari, dove vederla in diretta tv e in streaming

Milan-Cagliari è un’esclusiva assoluta di DAZN. A differenza dell’esordio con la Samp, la sfida odierna sarà trasmessa solo dall’emittente streaming visibile, in abbonamento, da pc o tramite l’applicazione su smart tv, smartphone e altri dispositivi come Amazon Fire Stick o decoder Tim Vision.

📋 The squad for our home debut: #MilanCagliari

📋 I convocati per il debutto a San Siro #SempreMilan @oppo pic.twitter.com/8EHPmyUg0h — AC Milan (@acmilan) August 29, 2021

Chi vuole vedere Milan-Cagliari in un locale pubblico può cercare un bar, un ristorante, un pub che disponga dell’abbonamento a Sky. Grazie all’accordo con Dazn, infatti, chi trasmette la partita in un locale può usufruire della visione sul decoder Sky di un canale, Sky Sport Bar, dedicato alla visione in diretta dei match di Serie A esclusiva di Dazn.