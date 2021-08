Milan su Dazn e Sky: come vedere le partite, abbonamenti e costi

Il campionato di Serie A 2021-22 presenterà una grande novità nella trasmissione delle partite in tv e streaming con Dazn e Sky che invertiranno i propri ruoli rispetto alle scorse stagioni

Nonostante la procedura di assegnazione dei diritti tv del prossimo triennio di Serie A si sia completata prima dell’estate sono ancora numeri gli utenti che vanno in cerca di informazioni su come vedere le partite tra Dazn e Sky con le relative formule di abbonamento e il numero degli eventi in palinsesto. Di seguito, vi presenteremo il tutto con riferimento al Milan, una fattispecie comunque estendibile ai vari club di Serie A.

Dazn, un unico abbonamento per tutta la Serie A

Come anticipato, la grande novità della stagione 2021-22 è la possibilità di vedere tutte le partite di Serie A in un unico abbonamento con Dazn. Con l’esaurimento della promozione valida fino a fine luglio che prevedeva la possibilità di abbonarsi a 19.99€ mese, il prezzo dell’abbonamento è ora di 29.99€.

Abbonandosi a Dazn si avrà la possibilità di vedere in streaming tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, Firestick Amazon tutte le partite di Serie A oltre agli altri eventi trasmessi dall’emittente su tutti Europa League, Liga e MotoGP. Dazn è disponibile anche su pc tramite l’accesso al sito omonimo o su TimVision. In quest’ultimo caso l’app è integrata nel decoder fornito da Tim insieme a Mediaset Infinity (con le partite di Champions) e altri servizi con un costo complessivo di 29.99€, sottoscrivibile anche da coloro che possiedono un operatore telefonico diverso dalla stessa Tim. Ricordiamo che l’abbonamento a Dazn si può disdire in ogni momento senza penali o costi aggiuntivi con successiva riattivazione.

La Serie A su Sky, come vedere le partite

Nell’agosto 2003 era stato proprio il Milan a battezzare il debutto di Sky in Italia con la finale della Supercoppa Italiana persa dai rossoneri a New York contro la Juve ai rigori. Da allora e per i successivi 17 anni, la Serie A è stata il fiore all’occhiello della programmazione dell’emittente che, da questa stagione, trasmetterà solamente 3 partite in ogni giornata, in simulcast con Dazn e non in esclusiva.

Per vederle è necessario sottoscrivere il pacchetto Sky Calcio, il cui prezzo, al momento è azzerato per i vecchi clienti fino al 30/9. Cliccando qui, potete conoscere tutte le offerte per l’attivazione dell’abbonamento che consente anche di vedere la Serie B e i campionati esteri (Ligue 1, Premier League e Bundesliga). Sky trasmette le 3 partite per turno anche su NowTV, la piattaforma streaming di Sky con il Pass Sport attivabile a 14.99e al mese.