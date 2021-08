Pioli sul capitano: “Domani toccherà a Calabria”

Sarà il terzino ad indossare la fascia per la gara di domani. Per Pioli la questione ha comunque un’importanza marginale.

Domani sera comincia finalmente il campionato del Milan. Il Diavolo affronta la Sampdoria al Marassi alle ore 20:45 ed è intenzionata a partire con il piede giusto. Una delle questione da risolvere era quella della fascia di capitano, dal momento che Alessio Romagnoli si accomoderà in panchina, almeno per quanto riguarda l’inizio del match contro i blucerchiati.

Leggi anche:

Stefano Pioli ha affermato nella conferenza stampa che per la gara di domani il capitano sarà Davide Calabria. La motivazione scelta è molto semplice: gli anni di appartenenza al club. Il terzino infatti veste il rossonero dal 2015 e nessuno è in rosa da più tempo di lui. Il tecnico ha inoltre specificato che questo non è un problema importante: “Non credo che la fascia sia una cosa così importante. I miei giocatori devono sentirsi molto uniti innanzitutto e tutti pronti a lottare per la stessa causa“.