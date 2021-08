ESPN – Milan, accordo per James Rodriguez: annuncio nelle prossime ore

I media internazionali sono sicuri: James Rodriguez nelle prossime ore sarà un nuovo giocatore del Milan. Tutti i dettagli

Pazzesca ultim’ora arrivata dalla Spagna. Secondo il quotidiano spagnolo Marca e quello americano ESPN il Milan avrebbe trovato l’accordo con l’Everton per l’acquisto a titolo definitivo di James Rodriguez. Il colombiano potrebbe addirittura arrivare a parametro zero e potrebbe sbarcare domani a Milano. Sarebbe il grande botto di fine mercato per i tifosi rossoneri ma anche per il campionato italiano in generale.

James Rodriguez va in scadenza con l’Everton nel 2022, ma potrebbe arrivare alla corte di Stefano Pioli a costo zero. Sarebbe un colpo sensazionale per un calciatore dalle indubbie qualità tecniche, anche se un po’ in calo nelle ultime stagioni. Al Milan arriverebbe per rimettersi in discussione e per regalarci non poche gioie con la maglia del diavolo.

James Rodriguez al Milan? Le ultime

Secondo i media internazionali sarebbe tutto fatto per l’approdo del colombiano a Milano: potrebbe essere annunciato nella giornata di domani, l’ultima della sessione estiva del calciomercato. Ricordiamo anche l’accordo con il Bordeaux per l’acquisto di Yacine Adli, che rimarrà in prestito in Francia per un altro anno. L’affare si è concluso su una cifra intorno ai 10 milioni di euro, così com’era nei programmi del duo Maldini-Massara.

Coppia dirigenziale rossonera che potrebbe portare in Lombardia un’altra pedina niente male, vale a dire proprio James Rodriguez. Il trequartista, stando a quanto riportato i quotidiani citati in precedenza, diventerebbe un calciatore del Milan tramite un’operazione che non comporterebbe costi per il suo cartellino.