SPAL, euro-gol del milanista Colombo contro il Pordenone – VIDEO

Grandissimo gol per Lorenzo Colombo ieri in Serie B. Capolavoro del talento milanista con la maglia della Spal.

Giornata memorabile quella di ieri per il Milan e per i milanisti. Oltre alla squadra rossonera, vittoriosa in maniera nitida e meritata contro il Cagliari, ha gioito anche un ragazzo che è cresciuto nel vivaio di Milanello e che è stato mandato altrove per migliorare e crescere.

Si tratta del baby bomber Lorenzo Colombo. Il giovanissimo attaccante classe 2002 è stato ceduto in estate alla SPAL, con la formula del prestito secco. Una soluzione che il Milan ha reputato ideale per far giocare con continuità il tanto chiacchierato calciatore.

Ieri Colombo si è tolto la sua prima soddisfazione personale della stagione. Il talento rossonero ha segnato un gol bellissimo nella rotonda vittoria della SPAL contro il Pordenone, nel primo tempo del match disputato ieri per la seconda giornata di Serie B.

Colombo è stato lanciato come prima punta titolare dal tecnico Pep Clotet contro i friulani del Pordenone. Scelta tecnica azzeccata, visto che il ragazzo milanista ha subito risposto presente. Dopo il vantaggio realizzato da Mancosu, è arrivato il raddoppio firmato dal 19enne.

Al 37′ minuto Colombo ha raccolto un pallone sul vertice destro dell’area di rigore avversaria, ha scatenato subito un sinistro a giro sul secondo palo che si è infilato alle spalle del portiere Perisan, decisamente sorpreso e incolpevole. Un euro-gol che ha spianato la strada alla vittoria dei ferraresi.

Per la cronaca la SPAL ha chiuso il match con un perentorio 5-0 finale. Nelle fila del Pordenone ha giocato da titolare Franck Tsadjout, altro calciatore di proprietà Milan ceduto in prestito per questa stagione. Ma la prestazione del classe ’99 non è stata affatto di buon livello.