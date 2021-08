Capello, nuovo attacco a Donnarumma: “Non giustifico l’irriconoscenza”

Capello torna ad esprimere parole critiche nei confronti di Donnarumma e della modalità con la quale ha deciso di lasciare il Milan per il PSG.

Non tutti i tifosi del Milan hanno ancora dimenticato completamente l’addio di Gianluigi Donnarumma. La scelta di lasciare a parametro zero il club che lo ha cresciuto e riempito di soldi è tuttora oggetto di critiche.

Tra coloro che non hanno apprezzato il comportamento dell’attuale portiere del Paris Saint Germain c’è anche Fabio Capello. L’ex allenatore rossonero già nelle scorse settimane si era espresso in modo critico nei suoi confronti. Aveva evidenziato quanto fosse stato non riconoscente verso il Diavolo.

Intervistato dal quotidiano Tuttosport, anche oggi Capello non nascosto il proprio pensiero verso Donnarumma: «Se devo essere sincero, non mi aspettavo la sua scelta. Una volta che il Milan si era qualificato per la Champions League, non aveva motivo di andarsene. Senza Champions, sarebbe stato diverso. Ma così… Non giustifico la sua non riconoscenza, visto anche l’importante offerta che il Milan gli aveva riconosciuto».

L’ex tecnico ribadisce concetti che sono condivisibili. Sono in molti a pensarla come lui. Volersene andare può anche diventare legittimo, ma la riconoscenza non dovrebbe mancare. Purtroppo il calcio è uno sport con sempre meno valori e il caso Donnarumma è una ulteriore testimonianza di questo brutto trend.