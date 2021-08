Denis Suarez, offerta del Milan | Rivelazione dalla Spagna

In Spagna rivelano che Maldini e Massara hanno fatto un serio tentativo per Denis Suarez, ex Barcellona e adesso in forza al Celta Vigo. Ecco com’è andata.

Il calciomercato in entrata del Milan dovrebbe essere concluso con l’arrivo di Junior Messias dal Crotone. Salvo sorprese, non dovrebbero esserci altri acquisti.

In questi giorni Paolo Maldini e Frederic Massara hanno battuto più piste per rinforzare la trequarti di Stefano Pioli. Alcuni obiettivi primari sono sfumati e i dirigenti hanno poi dovuto valutare delle alternative. Tra i profili presi in considerazione c’è anche Denis Suarez, 27enne che milita nel Celta Vigo.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, no del Celta Vigo per Denis Suarez

Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo Marca, il Milan nelle scorse ore si è fatto avanti concretamente per Suarez. È stato offerto un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto. Il Celta Vigo era disposto a cedere il trequartista classe 1997 solamente con l’obbligo di riscatto, fissando il prezzo finale a 15 milioni. Il club rossonero non ha accettato tale condizione e pertanto la trattativa non è decollata.

Non è la prima volta che il Milan pensa al fantasista spagnolo per rinforzarsi. Già quando era di proprietà del Barcellona ci furono sondaggi e tentativi per portarlo in Italia. Non se ne fece nulla. Adesso Paolo Maldini e Frederic Massara ci hanno riprovato a distanza di vari anni, ma nuovamente non si è concretizzato il trasferimento di Suarez in maglia rossonera.

Se non ci saranno sorprese, il giocatore rimarrà ancora al Celta Vigo per un’altra stagione. Ha un contratto in scadenza a giugno 2023. Forse l’estate prossima può essere quella giusta per il passaggio a una nuova squadra. Vedremo se, eventualmente, il Milan tornerà a farsi sotto. Intanto a Milanello è arrivato Messias e difficilmente verrà effettuata un’altra operazione in entrata nelle prossime ore del calciomercato.