Milan, ufficiale la partnership con Expo 2020 Dubai

Expo Dubai 2020 diventa partener ufficiale del club rossonero. Si rafforza la collaborazione col Medio Oriente.

L’AC Milan ha annunciato oggi, 1 settembre 2021, la partnership con Expo 2020 Dubai: “AC Milan è lieto di annunciare una nuova partnership con Expo 2020 Dubai, che vede la prossima Esposizione Universale ospitata in un Paese dell’area MEASA (Medio Oriente, Africa e Asia Meridionale). Si tratta del più grande evento di sempre organizzato nel mondo arabo e accoglierà oltre 200 partecipanti, tra cui 191 Paesi, offrendo una piattaforma per promuovere creatività, innovazione e collaborazione seguendo il claim della manifestazione “Connecting Minds, Creating the Future” (Collegare le menti, creare il futuro)”.

L’intento è quello di rafforzare la presenza in Medio Oriente, un mercato chiave per i rossoneri nel quale il club è attivo ormai da anni. Sono infatti diverse le partnership che il Milan può vantare a livello locale, oltre ai vari match disputati in quel territorio.