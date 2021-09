Ibra e Bakayoko pronti a (ri)prendersi il Milan: “Guardate chi è tornato”

Ibra e Bakayoko sono pronti ad aiutare la squadra al rientro dopo la sosta delle Nazionali: i post pubblicati su Instagram

Di Claudio Lopraino

Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo: è questa la notizia principale della giornata di oggi, arrivata qualche ora fa. Lo svedese vuole farsi trovare pronto al rientro in campo, previsto per domenica 12 settembre alle 18 contro la Lazio.

In campo anche Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista è arrivato, anzi tornato, al Milan dal Chelsea con la formula del prestito biennale e diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate situazioni. Il francese è già sceso sul terreno di gioco assieme al resto della squadra, o meglio dei rimasti a Milanello, considerando che diversi giocatori sono impegnati nelle gare delle Nazionali.

Leggi anche:

Bakayoko e Ibrahimovic in campo: i post su Instagram

“Guardate chi è tornato” ha scritto sul proprio canale Instagram Zlatan Ibrahimovic. Da queste parole si capisce la voglia di Ibra di tornare in campo per aiutare i compagni e la sua solita determinazione. Per lui anche una doppietta in partitella. Il desiderio dei tifosi è quello di vederlo già al rientro contro la Lazio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

E’ tornato ad allenarsi con i colori rossoneri addosso anche Tiemoue Bakayoko. L’ex Chelsea ha pubblicato una foto insieme a Zlatan, con cui discute in panchina in un momento di pausa. Con Bakayoko il centrocampo del Milan si rinforza e non di poco, con la speranza di vedere lo stesso giocatore che ci ha abituato a grandi prestazioni due stagioni fa.