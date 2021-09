Juventus, Kaio Jorge escluso dalla lista Champions: la decisione di Allegri

Il giovane brasiliano, accostato anche al Milan, non ha iniziato al meglio la sua avventura con la maglia della Juventus

Di Claudio Lopraino

Kaio Jorge fuori dalla lista Champions della Juventus. Il trequartista che sembrava vicino al Milan durante la sessione estiva del calciomercato chiusa ieri, non è stato inserito tra gli uomini che Massimiliano Allegri avrà a disposizione durante la prima fase della massima competizione europea.

Un’avventura cominciata decisamente non nel migliore dei modi quella di Kaio Jorge alla Juventus. Prima l’infortunio muscolare con cui è tutt’ora alle prese, adesso la decisione di Allegri di non inserirlo nella lista UEFA.

Kaio Jorge out dalla lista Champions: le motivazioni

La scelta di non inserire Jorge nella lista Champions sarebbe dovuta al fatto che Massimiliano Allegri non lo ritiene pronto per un torneo così importante e prestigioso.

Una decisione forte quella del mister ex Milan, nei confronti di un calciatore per il quale la società bianconera ha fatto un investimento non da poco. Vedremo se nell’arco della stagione Kaio Jorge riuscirà a ritagliarsi il suo spazio all’interno di una squadra dalle enormi qualità nel reparto offensivo, ma che dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo che si è accasato al Manchester United.