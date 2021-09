Milan-Lazio, aperta la vendita dei biglietti: le informazioni

Serie A ferma per le gare di Qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. Al rientro c’è la Lazio: aperta la vendita dei biglietti

La Serie A, dopo sole due giornata, si prende già una pausa. Obbligata a dir la verità, dato che le Nazionali devono scendere in campo per disputare le gare di Qualificazione al prossimo Mondiale. Il Milan, che è a punteggio pieno in campionato con le vittorie contro Sampdoria e Cagliari, sfiderà alla terza giornata la Lazio.

I biancocelesti del neo tecnico Maurizio Sarri hanno cominciato altrettanto bene questa stagione, con i 6 punti guadagnati con Empoli e Spezia. 9 gol fatti in due partite: d’altronde abbiamo già conosciuto il calcio spumeggiante di Sarri ai tempi del Napoli. Aperta la vendita dei biglietti per la sfida che si giocherà a San Siro domenica 12 settembre alle 18.

Cominciata la vendita dei biglietti di Milan-Lazio

Il Milan ha ufficializzato tramite il sito ufficiale ed i propri canali social, l’apertura della vendita dei biglietti per la terza giornata di campionato che si disputerà a San Siro contro i biancocelesti. Ovviamente, per accedere allo stadio, bisognerà presentarsi muniti di green pass e mascherina, oltre a mantenere la distanza necessaria all’interno del Meazza. Il Milan si aspetta un nuovo “tutto esaurito” dopo la gara contro il Cagliari.

C’è tanto entusiasmo tra i tifosi rossoneri, soprattutto voglia di vedere in campo i nuovi innesti come Bakayoko, Messias, per non dimenticare Zlatan Ibrahimovic che proprio nella giornata di oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. Tornando ai biglietti, prima fase di vendita dedicata agli abbonati della stagione 19’/20′, l’ultima col pubblico presente sugli spalti. Fase 2 dedicata ai possessori della carta “Cuore rossonero”, poi la vendita libera a partire dalle ore 12 del 4 settembre.