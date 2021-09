Nazionali, i rossoneri in campo stasera: ci sono Kjaer e Theo Hernandez

E’ di nuovo tempo di Nazionali: si scende in campo per le Qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar previsto per il 2022

Le Nazionali tornano in campo dopo l’Europeo itinerante che ha visto trionfare la nostra Italia. La squadra del ct Roberto Mancini sarà di scena domani per la prima di tre gare da disputare nei prossimi giorni, che sono importanti sia perché sono gare di qualificazione al prossimo Mondiale ma soprattutto per proseguire la striscia positiva di risultati che dura da più di tre anni.

Convocato tra gli Azzurri anche il nostro Davide Calabria, a seguito dell’infortunio di Lazzari subìto nel match di campionato tra Lazio e Spezia. Ma non c’è solo l’Italia: diversi sono i rossoneri chiamati dalle rispettive Nazionali che vedremo in campo in queste partite.

Nazionali – Kjaer titolare, Theo parte dalla panchina

Tra pochissimi minuti in campo la Danimarca di Kjaer e la Francia di Theo Hernandez. Il muro danese, nonché capitano della sua Nazionale, partirà titolare nella gara contro la Scozia, al fianco dell’atalantino Maehle. Non c’è invece dal primo minuto Theo Hernandez, mandato in panchina da Didier Deschamps.

Stessa cosa vale per Mike Maignan: ai due calciatori del Milan sono stati preferiti rispettivamente Lucas Digne sulla fascia sinistra e Lloris in porta. Francia impegnata contro la Bosnia. Nei bosniaci non sarà titolare il centrocampista del diavolo Rade Krunic.