Sondaggio ML – Il miglior colpo del Milan secondo gli utenti

Ecco il pensiero degli utenti sul miglior colpo del mercato rossonero. E’ sfida a due fra Giroud e Tomori, con il francese avanti.

E’ stata una sessione di mercato scoppiettante per il Milan quella appena terminata. Addirittura undici gli acquisti messi a segno dalla dirigenza rossonera che si è fatta trovare pronta nonostante le partenze di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, e ha saputo costruire una squadra completa in tutti i reparti e pronta per il ritorno in Champions League.

Abbiamo chiesto agli utenti nel nostro sondaggio, quale fosse a loro avviso il miglior colpo di questo mercato per i rossoneri. Tomori è stata la spesa più importante della società: il suo riscatto è costato oltre 29 milioni. Sempre dal Chelsea sono arrivati due rinforzi di primo piano come Giroud e Bakayoko. E poi c’è il colpo Messias sul gong.

Giroud in vantaggio

Per il momento la preferenza per l’attaccante francese è abbastanza netta (49,5%) . Subito dopo c’è Tomori (38,4%), seguito da Messias (10,2%) e Bakayoko (1,9%).