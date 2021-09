Chaka Traoré va al Milan e ringrazia: “Sarò sempre grato al Parma”

Il giovane talento ha voluto salutare e ringraziare il club emiliano e tutta la città di Parma che lo ha visto crescere.

Chaka Traoré è un nuovo giocatore del Milan. Il classe 2004, che farà parte della Primavera rossonera, ha voluto salutare e ringraziare il Parma e la città che lo ha visto crescere. Queste le sue parole: “Grazie Parma. Perché Parma per me è più di un club, una squadra- E’ casa, famiglia, la città che mi ha accolto a 6 anni. Dall’Under 12 tra desideri, gol, paure, momenti indelebili. L’esordio in Serie A, attimi che non dimenticherò mai”.

“Una crescita umana e sportiva – continua il giovane – per cui devo ringraziare Parma, il Parma e tutte le persone che ho incontrato in questi anni fantastici. Sono e sarò sempre grato a questa città, a questo club e a questi colori che rispetterò ovunque e che porto con me. Grazie Parma!”.