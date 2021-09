GDS – Milan, lista Champions: tre gli esclusi

La Gazzetta dello Sport anticipa la lista Champions, che consegnerà il Milan alla Uefa, in vista della nuova stagione europea. Sono tre gli esclusi. Ecco l’elenco

Poche ore e conosceremo la lista Champions. Entro la mezzanotte, infatti, il Milan consegnerà alla UEFA l’elenco dei calciatori che giocheranno la prossima competizione europea.

La squadra di Stefano Pioli, ricordiamo, si giocherà la qualificazione agli ottavi della competizione con Liverpool, Atletico Madrid e Porto. L’avventura inizierà ad Anfield, mercoledì 15 settembre, contro i Reds.

Tornando ai calciatori che prenderanno parte alla Champions League, dovrebbero esserci davvero poche novità. Secondo quanto anticipato da La Gazzetta dello Sport, gli esclusi sarebbero Andrea Conti, Samu Castillejo e Pietro Pellegri.

Per i primi due è solo la conferma che la loro avventura in rossonero è agli sgoccioli. Il terzino italiano e l’esterno spagnolo sono destinati a lasciare il Diavolo a gennaio. Per quanto riguarda l’attaccante, invece, si giocherà le sue carte in campionato.

Non è un segreto che l’ex Monaco è stato acquistato per dare un’alternativa a Pioli in attacco, in caso di emergenza, ma ovviamente in prima linea ci sono Zlatan Ibrahimovic, tornato finalmente a disposizione, che ha messo la Champions nel mirino, e Olivier Giroud. Pellegri avrà il tempo per crescere con calma, recuperando la forma migliore. Dovrà farsi trovare pronto quando sarà necessario.

Ecco la probabile lista Champions League:

Portieri: Maignan, Tatarusanu, Plizzari.

Difensori: Calabria, Ballo-Touré, Romagnoli, Hernandez, Kalulu, Tomori, Kjaer, Florenzi, Gabbia;

Centrocampisti: Bennacer, Tonali, Diaz, Krunic, Bakayoko, Saelemaekers, Kessie.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimovic, Rebic, Leao, Maldini.