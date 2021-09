Italia-Bulgaria, prova opaca per Florenzi | Piovono critiche sui social

Insufficiente la prestazione del neo milanista Alessandro Florenzi in Italia-Bulgaria, e i tifosi non lo risparmiano.

La sbornia post-Europeo vinto non sembra essere passata alla Nazionale italiana. Ieri, quasi due mesi dopo il trionfo di Wembley, gli azzurri sono tornati in campo per la gara di qualificazione mondiale contro la Bulgaria. Ne è scaturita una prova discreta ma poco cattiva, con un 1-1 finale che lascia l’amaro in bocca.

Al gol iniziale di Federico Chiesa ha risposto il pari bulgaro di Iliev. Sull’azione delle rete subita si sono immediatamente notate le colpe di Alessandro Florenzi, che si è lasciato sfuggire troppo facilmente l’avversario diretto Despodov, abile poi a servire un assist al bacio al compagno.

Il neo acquisto del Milan è stato autore di una prova complessivamente opaca. Partito bene sulla fascia destra, Florenzi ha poi pagato l’errore difensivo e ha commesso alcune inesattezze anche in fase di spinta, con un paio di cross sbagliati da buona posizione. La Gazzetta dello Sport gli ha assegnato un 5 in pagella: “Despodov lo brucia sul contropiede dell’1-1 e lui non si riprende. Anzi sembra in debito d’ossigeno e fatica a recuperare”.

I tifosi italiani colpevolizzano Florenzi dopo il pareggio

Un azzardo forse quello di Roberto Mancini. Far giocare titolare Florenzi, che ha passato l’estate da separato in casa nella Roma prima di passare a fine agosto al Milan non è stata una scelta azzeccata, soprattutto per questioni atletiche. Il classe ’91 infatti non sembra ancora essere entrato in forma.

Su Twitter molti tifosi, milanisti e non, hanno puntato il dito contro Florenzi dopo l’1-1 deludente di ieri a Firenze. L’anello debole della Nazionale italiana sembra essere stato proprio il neo rossonero, come twittato da diversi utenti.

#ItaliaBulgaria unica differenza è #Florenzi in campo , non degno di questa squadra 🇮🇹🇮🇹 — The Warriors (@tetta70) September 2, 2021