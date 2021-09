Italia-Lussemburgo U21, assist e autogol procurato: Tonali si conferma

Il centrocampista del Milan assoluto protagonista nel primo tempo degli azzurrini. Decisivi i suoi calci di punizione.

L’Italia Under 21 del ct Nicolato comincia al meglio il percorso di avvicinamento agli Europei. Alla fine del primo tempo gli azzurrini sono già avanti per 2-0 sul Lussemburgo. La sfida, che si sta giocando al Castellani di Empoli, vede l’Italia assoluta dominatrice per ora, in questo primo appuntamento per strappare la qualificazione al torneo continentale. Protagonista è anche il centrocampista del Milan Sandro Tonali, decisivo in entrambe le reti messe a segno dai suoi.

Assist e autorete causata

Il classe 2000 si conferma uno specialista dei calci di punizione. Dopo la rete messa a segno direttamente su piazzata con i rossoneri a San Siro contro il Cagliari, stavolta un assist e un gol procurato. Al minuto 7 pennella sul secondo palo per il colpo di testa di Lorenzo Pirola e cinque minuti più tardi calcia un’altra palla tagliata da sinistra causando l’autorete del capitano lussemburghese Olesen. La stagione di Tonali è cominciata al meglio. La permanenza in rossonero, da lui fortemente voluto, gli ha dato una grande motivazione.