Milan, Sky o Dazn? La programmazione televisiva delle prossime partite

La Lega Serie A ha comunicato orari e assegnazione televisiva delle gare dalla 3^ alla 19^ giornata del campionato di Serie A

Di Claudio Lopraino

Il campionato di Serie A è in pausa, a causa delle gare delle Nazionali per le Qualificazioni al Mondiale in Qatar che si disputerà nel 2022. Il Milan torna in campo tra nove giorni, il 12 settembre per la terza giornata, quando a San Siro arriverà la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti sono appaiati in testa alla classifica proprio assieme ai rossoneri di Stefano Pioli, con 6 punti in due partite.

Per il Milan si tratterà di un ritorno col botto: Lazio e Juve, con la partita di Champions League contro il Liverpool in mezzo. Poi Venezia, Spezia e Atalanta senza dimenticare l’Atletico Madrid nella seconda giornata della coppa europea.

Serie A, il programma di tutto il girone d’andata del Milan

Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso note le date delle partite fino al termine del girone d’andata (19^ partita) con le rispettive assegnazioni televisive. Ecco nei dettagli quando e come vedere tutte le gare del Milan:

3^: Milan-Lazio (12/09, ore 18 – DAZN)

4^: Juventus-Milan (19/09, ore 20.45 – DAZN)

5^: Milan-Venezia (22/09, ore 20.45 – DAZN/Sky)

6^: Spezia-Milan (25/09, ore 15 – DAZN)

7^: Atalanta-Milan (03/10, ore 20.45 – DAZN)

8^: Milan-Hellas Verona (16/10, ore 20.45 – DAZN/Sky)

9^: Bologna-Milan (23/10, ore 20.45 – DAZN/Sky)

10^: Milan-Torino (26/10, ore 20.45 – DAZN)

11^: Roma-Milan (31/10, ore 20.45 – DAZN)

12^: Milan-Inter (07/11, ore 20.45 – DAZN)

13^: Fiorentina-Milan (20/11, ore 20.45 – DAZN/Sky)

14^: Milan-Sassuolo (28/11, ore 15 – DAZN)

15^: Genoa-Milan (01/12, ore 20.45 – DAZN/Sky)

16^: Milan-Salernitana (04/12, ore 15 – DAZN)

17^: Udinese-Milan (11/12, ore 20.45 – DAZN/Sky)

18^: Milan-Napoli (19/12, ore 20.45 – DAZN)

19^: Empoli-Milan (22/12, ore 20.45 – DAZN/Sky)