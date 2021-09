Allenamento con Ibra: il report da Milanello

Il Milan di Stefano Pioli – privo dei nazionali e degli indisponibili, Kessie e Giroud – si è ritrovato, in mattinata, a Milanello, per l’ultimo allenamento della settimana

Ultimo giorno di allenamento settimanale per il Milan di Stefano Pioli. Continua a lavorare in gruppo Zlatan Ibrahimovic, che sta mettendo benzina nel motore in vista del ritorno campo, che avverrà – se non dovessero esserci complicazioni – contro la Lazio. Si aspetta, invece, il ritorno in gruppo di Franck Kessie, come quello di Olivier Giroud. Per il francese, chiaramente, serve un tampone negativo.

Nel frattempo il mister lavora con i calciatori a disposizione e senza i nazionali. Ibra guida il gruppo, che vede la presenza anche, tra gli altri, di Tomori, Brahim, Rebic e Leao.

In mattinata – come riporta il sito ufficiale del Milan – i rossoneri di Mister Pioli che, come di consueto, si sono ritrovati per colazione prima di scendere negli spogliatoi.

IL REPORT

Dopo l’attivazione muscolare svolta in palestra il gruppo è uscito sul campo centrale dove, dopo aver ultimato il riscaldamento con un serie di torelli, ha disputato una partitella di allenamento con la formazione Primavera in due tempi da 25 minuti.

Il programma prevede due giorni di riposo, la ripresa degli allenamenti è prevista per martedì 7 settembre con un allenamento pomeridiano.

La speranza è che alla ripresa degli allenamenti, il gruppo possa riabbracciare Franck Kessie. Poi sarà la volta dei nazionali che torneranno man mano.