Milan, biglietti Champions League troppo cari: proteste sui social

In vendita i biglietti per le gare a San Siro della fase a gironi di Champions League. Ma scatta la protesta per i prezzi.

Il ritorno in Champions League del Milan si avvicina a grandi passi. Un’attesa che dura da sette anni e mezzo, da quando nel marzo 2014 i rossoneri fecero la loro ultima apparizione nella massima competizione europea per club.

Da oggi il Milan ha dato il via alla vendita dei biglietti per la fase a gironi di Champions, ovviamente riguardo le tre partite che verranno disputate a San Siro. La prima fase di vendita è aperta, con prelazione destinata agli abbonati rossoneri.

Ma ciò che sorprende è il costo piuttosto elevato dei tagliandi, pubblicato sul sito web acmilan.com; si va dai 69 o 89 euro per i posti del terzo anello, fino addirittura ai 490 euro della tribuna d’onore rossa. Prezzi alle stelle che hanno fatto scattare la protesta di molti tifosi milanisti sui social network.

I tweet dei tifosi del Milan contro il caro-biglietti

Molti i dissensi da parte dei supporter del Milan, che vorrebbero tornare ad assistere dal vivo all’emozionante Champions League. Ma i costi così alti sfavoriscono il portafogli di molti, costretti evidentemente a rinunciare a tali eventi.

149€ per una partita.

Raga io vi amo più di quanto amo me stesso, ma siamo alla follia. E i 70€ per la piccionaia sono imbarazzanti — PITT🔴⚫️MM16 (@AlePitton) September 4, 2021

Siete folli, sono abbonato da 20 anni ma a questi prezzi non vedrete ne me ne nessuno dei miei amici.. che vergogna, fate venire vogli di disertare lo studio anche nelle partite a prezzi più bassi.. il calcio è della gente.. si sì come no.. — marco lai (@_Lallo_82) September 4, 2021

C’è chi fa anche del sarcasmo con le questioni societarie e di calciomercato. Un aumento così inaspettato dei prezzi per la Champions viene associata ai bisogni finanziari del Milan e dell’esigenza di rinnovare certi contratti costosi…

Ma nel prezzo è compreso anche il rinnovo di Kessie? — Il Fattorino di Pegli (@pescheriadaelio) September 4, 2021