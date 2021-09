Biglietti Champions, la società abbassa i prezzi: la risposta della Curva

Dopo il gesto di sensibilità verso i tifosi da parte del club, sono arrivati i ringraziamenti da parte della Curva Sud.

Dopo il disappunto espresso dalla Curva Sud attraverso il comunicato di ieri, la società ha risposto in data odierna assicurando una revisione dei prezzi per le partita di Champions League del Milan. A seguito di questo gesto di sensibilità la Curva ha immediatamente voluto ringraziare il club, sottolineando l’ennesima giusta mossa da parte di Ivan Gazidis nei confronti dei propri tifosi.

Questa la risposta della Curva: “Ringraziamo la società per aver preso coscienza della spiacevole situazione relativa alla vendita dei biglietti di Champions League. Ancora una volta la dirigenza si è dimostrata sensibile nei confronti dei propri tifosi, annunciando un nuovo listino prezzi per le gare di coppa. Sempre con il Milan nel cuore. Curva Sud Milano – AIMC”.

Le premesse per una grande stagione e l’ottimo rapporto fra società e tifosi continuano ad esserci e la passione per i colori rossoneri è stata ancora una volta messa in primo piano. Si aspettano ora i nuovi prezzi per le gare europee, dal momento che la vendita è stata momentaneamente fermata, come affermato nella risposta del club, che riportiamo qui: “La vendita dei biglietti sarà quindi momentaneamente sospesa e riaperta a tempo debito con un approccio tariffario rivisto”.