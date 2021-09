Milan, gli auguri di compleanno a Leonardo | I tifosi non approvano – FOTO

Oggi è il compleanno dell’ex rossonero Leonardo. Ma i tifosi milanisti non approvano gli auguri ufficiali del club.

Oggi 5 settembre compie gli anni un personaggio del mondo del calcio internazionale che è stato particolarmente legato al Milan. Si tratta di Leonardo Nascimiento de Araujo, più semplicemente noto come Leonardo, ex calciatore ed attuale dirigente brasiliano.

Il direttore generale del PSG compie oggi 52 anni. Nel suo passato si segnalano diverse stagioni disputate con la maglia del Milan nel ruolo di centrocampista offensivo. Successivamente ha svolto il ruolo di allenatore rossonero nella stagione 2009/2010 ed ancora quello di responsabile dell’area tecnico-sportiva nel 2018/2019.

Il Milan, sui propri account social ufficiali, ha pubblicato gli auguri di compleanno a Leonardo, come fa quotidianamente con i personaggi del passato e del presente rossonero. Ma in questo caso tale manifestazione pubblica ha generato molti commenti negativi da parte dei tifosi, non proprio ‘simpatizzanti’ delle recenti gesta di Leo.

Wishing a happy 52nd birthday to Leonardo 🎂 Tanti auguri a Leonardo per i suoi 52 anni 🎂

#SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/JMANR0dZtx — AC Milan (@acmilan) September 5, 2021

Leggi anche:

Tifosi del Milan contro Leonardo: infuriati per lo ‘scippo’ di Donnarumma

I motivi del malcontento da parte dei tifosi milanisti per gli auguri a Leonardo sono piuttosto noti. In primis per il passato interista del brasiliano, che dopo aver giurato amore al Milan è divenuto allenatore dell’Inter nella stagione 2010-2011, vincendo anche una Coppa Italia.

L’antipatia generale per Leonardo deriva anche dai recenti (e forse anche futuri) scippi di calciomercato. In quanto dg del PSG il brasiliano ha strappato di recente Gianluigi Donnarumma a parametro zero al Milan e sembra stia provando a fare lo stesso nel 2022 con Franck Kessie.