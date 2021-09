James Rodriguez, il no del Milan e una nuova offerta | Risposta in 24 ore

Il futuro di James Rodriguez è ancora in bilico. Era stato offerto senza successo al Milan, adesso ha un’altra proposta e la sta valutando.

Era atteso un suo trasferimento nell’ultima sessione estiva del calciomercato, ma James Rodriguez è ancora all’Everton. Nonostante Rafa Benitez gli abbia comunicato che non rientra nel suo progetto e le mosse di Jorge Mendes per piazzarlo in un’altra squadra, nessuna trattativa è decollata.

L’agente ha provato a offrirlo anche al Milan, che però non ha intavolato alcuna negoziazione concreta per il trequartista colombiano. Troppo alti i costi da sostenere per l’operazione, in particolare per quanto riguarda lo stipendio. L’ex Real Madrid percepisce circa 7 milioni di euro netti a stagione, cifra che era in parte disposto a ridurre pur di lasciare Liverpool, però non è bastato per favorire un trasferimento.

James Rodriguez in Turchia? L’ex Real Madrid valuta

La finestra del calciomercato è chiusa nella maggior parte dei campionati, ma ce n’è ancora qualcuno che può fare operazioni in entrata. Un Paese che può effettuare ancora acquisti è la Turchia, la cui sessione si chiude l’8 settembre. Proprio da lì è arrivata un’offerta formale per James Rodriguez.

Come rivelato da Todofichajes.com, l’Istanbul Basaksehir si è fatto avanti concretamente. Il fantasista colombiano al momento sembra preferire la permanenza all’Everton, in attesa di valutare nuove proposte nel mercato di gennaio. Nonostante Benitez preferisca una sua cessione, lui predilige giocare in un campionato di maggiore spessore rispetto alla Super Lig. Inoltre la squadra turca non se la passa benissimo, essendo a zero punti in classifica dopo tre giornate.

Jorge Mendes ha la proposta sul tavolo e la analizzerà assieme a James Rodriguez. L’ex Real Madrid dovrà dare una risposta entro meno di 24 ore. La società turca ha offerto 5 milioni e adesso attende delle risposte dall’Inghilterra.

La sensazione è che difficilmente il 29enne fantasista si trasferirà a Istanbul, però non bisogna mai escludere niente nel calciomercato.