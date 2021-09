Altafini, 63 anni fa il primo gol con il Milan – VIDEO

Esattamente sessantatre anni fa, il 6 settembre 1958, arrivava la prima di tante reti con la maglia rossonera per Josè Altafini

Di Claudio Lopraino

6 settembre 1958: una data che sicuramente ricorderà il mitico Josè Altafini e che ricorderanno anche i tifosi rossoneri che hanno potuto ammirare le sue gesta in quegli anni. Josè, con la maglia, del Milan, ha vinto due Scudetti e una Coppa dei Campioni.

Arrivato in Italia a soli 20 anni visionato dai dirigenti del diavolo, Altafini venne acquistato per 135 milioni di lire. Si è dimostrato un acquisto azzeccato, mettendo a segno ben 120 reti in 205 gare disputate con la maglia del Milan.

Il gol all’esordio di Altafini

Esattamente 63 anni fa Josè Altafini metteva a segno il primo di numerosi gol con la maglia rossonera. Lo realizzò nei quarti di finale di Coppa Italia, in un match contro il Bologna terminato poi 4-2 in favore degli emiliani.

Da quel momento diversi momenti positivi per Altafini con il Milan, come ad esempio il poker all’Inter del 27 marzo 1960 in una partita vinta 5-3. Un record, questo, ancora imbattuto. Ma di certo la gara che i tifosi ricorderanno maggiormente è quella nella quale, in finale di Coppa dei Campioni, Altafini realizzò una doppietta contro il Benfica e permise ai rossoneri di aggiudicarsi la coppa dalle grandi orecchie nel 1963. Di seguito il video della sua prima rete con la maglia del Milan.