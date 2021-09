Gioia Nazionale per Saelemaekers: il gol dell’esterno rossonero | VIDEO

Alexis Saelemaekers segna con la maglia del Belgio. L’esterno del Milan, in rete, nel match, valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, contro la Repubblica Ceca. L’assist è dell’ex Inter Romelu Lukaku

Alexis Saelemaekers sempre più protagonista con la maglia del Belgio. L’esterno del Milan sta diventando una pedina importante per la squadra di Martinez. Il calciatore ex Anderlecht è partito titolare contro l’Estonia. La buona prova, nel ruolo di esterno destro in un centrocampo a cinque, non è bastata per giocare dal primo minuto anche contro la Repubblica Ceca. Nel 3-4-3, le ali titolari ieri sono state Carrasco e Castagne.

Gol col Belgio

Saelemaekers è così subentrato al 57′, al posto del calciatore dell’Atletico Madrid. Al milanista sono bastati così appena 8 minuti per andare a segno. Il rossonero ha sfruttato al meglio un tocco dell’ex Inter, Romelu Lukaku per battere Vaclik.

Un gol festeggiato dallo stesso giocatore ma anche dai tifosi del Milan, che si coccolano sui social l’ex Anderlecht. La rete di Saelemaekers fa seguito a quella, con l’Under 21 francese, di Kalulu. Un altro gol di pregevole fattura che certifica il buon momento del Milan, anche in Nazionale, con i suoi giovani.

