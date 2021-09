Serie A, ufficializzata la rosa del Milan 2021/2022: tutti i giocatori di Pioli

Il Milan ha inviato la rosa ufficiale e completa della stagione 2021-2022, modificabile soltanto nella sessione di gennaio.

Il mercato estivo si è già concluso da quasi una settimana. Ma soltanto oggi la Lega Serie A ha ricevuto ed ufficializzato le rose a disposizione dei 20 club del massimo campionato italiano. L’iter è quello di consegnare alla Lega la lista dei calciatori scelti per affrontare la stagione 2021-2022.

Il Milan ha inviato il roaster completo, che conta la bellezza di 37 calciatori. Da qualche anno la Lega chiede infatti che vengano rispettati tempi e parametri per la presentazione di tale elenco, così che vi siano alcuni paletti da rispettare in particolare sui calciatori Under-23 o coloro che sono cresciuti in vivai italiani.

Stefano Pioli non ha lasciato fuori dalla rosa nessuno dei suoi componenti. Nella lista ufficiale vi sono anche due calciatori fuori dai piani come Andrea Conti e Samu Castillejo, quest’ultimo ancora in ballo per una cessione in Russia entro dopodomani.

Tale lista rossonera potrà essere modificata solo durante la sessione di mercato di gennaio, quando potrebbero essere aggiunti alcuni calciatori ingaggiati nella finestra invernale, togliendone di conseguenza altri per creare spazio.

Ecco i 37 milanisti che faranno ufficialmente parte della rosa 2021/22 in Serie A, divisi per le liste richieste dalla Lega:

-LISTA OVER 22-

Ciprian Tatarusanu

Mike Maignan

Fodé Ballo-Touré

Theo Hernandez

Fikayo Tomori

Simon Kjaer

Ismael Bennacer

Samuel Castillejo

Rade Krunic

Tiemoué Bakayoko

Olivier Giroud

Zlatan Ibrahimovic

Ante Rebic

Junior Messias

-LISTA OVER 22 FORMATI IN ITALIA-

Alessio Romagnoli

Andrea Conti

Alessandro Florenzi

Franck Kessie

-LISTA OVER 22 FORMATI NEL MILAN-

Davide Calabria

-LISTA UNDER 22-

Alessandro Plizzari

Sebastiano Desplanches

Andreas Jungdal

Fotios Pseftis

Pierre Kalulu

Matteo Gabbia

Milos Kerkez

Luca Stanga

Sandro Tonali

Brahim Diaz

Alexis Saelemaekers

Enrico Di Gesù

Andrea Capone

Giovanni Robotti

Rafael Leao

Daniel Maldini

Pietro Pellegri

Emil Roback