“Evidentemente è impazzito!”, Kessie nel mirino!

Leonardo Martinelli, opinionista e tifoso del Milan, ha detto la sua sulla situazione legata a Franck Kessie. Il rinnovo del centrocampista ivoriano continua a tenere in apprensione i sostenitori del Diavolo.

C’è tanta delusione dopo le dichiarazioni, arrivate dal Giappone, che avevano fatto pensare che il prolungamento sarebbe stato solo una formalità: “Per me la situazione è grigia e non voglio prendere una posizione netta – ha ammesso Martinelli al canale YouTube di Pellegatti -. Sappiamo che ci sono stati dei battibecchi tra Maldini e il suo procuratore nei mesi scorsi. Quando discuti devi portare a casa il risultato e al momento così non è stato”.

In attesa di Kessie

“Poi è arrivato Kessie, evidentemente impazzito, che da Tokyo dice “Signori, non c’è problema, amo il Milan, se ci sono dei problemi quando arrivo li sistemo” – prosegue Martinelli – Così abbiamo fatto un gran bel respiro. Ci aspettavamo la sua firma ma non è successo. Ci chiediamo tutti perché? La versione è che il Milan ha offerto tanto ma loro rilanciano sempre, perché vogliono andare altrove. Aspettiamo dunque la versione di Kessie per giudicare… Il mio animo da tifoso è esacerbato viste le dichiarazioni fatte in Giappone”.