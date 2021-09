Kessie in Inghilterra: scambio con il Tottenham

Stando alle ultime notizie provenienti dalla Spagna, il Milan potrebbe scambiare Franck Kessie, con Tanguy Ndombele del Tottenham. L’ivoriano, ricordiamo, ha un contratto in scadenza il prossimo giugno

Il calciomercato italiano si è chiuso solo una settimana fa ma in questi giorni, con i discorsi di campo lontani, per via delle nazionali, è il mercato a tenere banca.

Riflettori puntati soprattutto su Franck Kessie e il suo rinnovo, che appare sempre più complicato. Le dichiarazioni, rilasciate a La Gazzetta dello Sport, in Giappone, sembra essersele portate via il vento, anche se sono impresse nella mente di ogni tifoso rossonero.

Sono passati tanti, troppi, giorni e la fumata bianca non è arrivata. Il rischio di perdere l’ex Atalanta a zero, dopo Calhanoglu e Donnarumma, toglie il sonno a molti. Bisognerà aspettare per capire cosa succederà veramente.

E’ evidente che se le cose non dovessero cambiare a breve, gennaio potrebbe diventare il mese dell’addio. Le voci sul Psg continuano ad arrivare con forza ma i francesi non sono l’unica squadra interessata a Kessie.

Idea scambio

L’ivoriano è sempre piaciuto in Inghilterra e il Tottenham ha mostrato interesse anche nell’ultimo periodo. E’ uno dei profili in cima alla lista di Fabio Paratici. Dalla Spagna arriva la notizia di una possibile trattativa tra i due club, che coinvolgerebbe anche un altro calciatore, Tanguy Ndombele. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, potrebbe esserci uno scambio tra il francese, sempre più ai margini del progetto degli Spurs, e l’ivoriano del Milan.